Це помилка: як правильно українською називати "брюки"

Українці часто неправильно можуть називати певні елементи свого гардероба. При цьому вживати суржик.

Зокрема, можна почути слово "брюки". Мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, чому воно є неправильним.

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Як правильно українською називати "брюки"

Так, Авраменко наголосив: сьогодні боротимемося із суржиком, аналізуючи помилки зовнішньої реклами.

При цьому звернув увагу на таке оголошення: "Самі дешеві брюки". І розповів, де тут помилки.

Для того, щоб в українській мові висловити високу міру ознаки, не вживаємо елемента "самий". Це банальний суржик. Треба казати не "самий дешевий", а "найдешевший",

– підкреслив він.

Також мовознавець наголосив: українські словники не знають слова "брюки".

Російському слову "брюки" відповідає українське слово "штани",

– зауважив Авраменко.



Українською правильно не "брюки", а "штани" / скриншот відео

При цьому додав, що прикметник "брючний" у нашій мові таки є. Тобто сміливо можна казати "брючний костюм".

Отже, власник крамниці мав би написати: не самі дешеві брюки, а найдешевші штани,

– розповів мовознавець.

І зауважив: дбаючи про гігієну своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й свого співрозмовника.