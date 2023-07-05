Тобто думають: краще бігборд чи білборд. Чи взагалі варто так і залишати – "рекламний щит".
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Як правильно називати рекламний щит
Мовознавець Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як правильно називати цей предмет – "бігборд" або "білборд".
Він уточнив: ці слова англійські.
"Білборд" означає "дошка оголошень". Бігборд – це назва міжнародної рекламної компанії, яка продає місця для зовнішньої реклами,
– розповів мовознавець.
Як правильно називати рекламний щит / скриншот відео
І додав, що власна назва відповідної фірми стала загальною назвою предмета, як було, до прикладу, з ксероксом і джакузі.
Висновок: можете використовувати те слово, до якого більше звикли. Також можна говорити "рекламний щит",
– запевнив Авраменко.
І порадив українцям дбати про чистоту свого мовлення.