То есть думают: лучше бигборд или билборд. Или вообще следует так и оставлять – "рекламный щит".

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Как правильно называть рекламный щит

Языковед Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, как правильно называть этот предмет – "бигборд" или "билборд" (укр. "бігборд" і "білборд").

Он уточнил, что эти слова английские.

"Билборд" означает "доска объявлений". Бигборд – это название международной рекламной компании, продающей места для наружной рекламы,

– рассказал языковед.



Как правильно называть рекламный щит / скриншот видео

И добавил, что собственное название соответствующей фирмы стало общим названием предмета, как было, к примеру, с ксероксом и джакузи.

Вывод: можете использовать то слово, к которому больше привыкли. Также можно говорить "рекламный щит",

– заверил Авраменко.

И посоветовал украинцам заботиться о чистоте своей речи.