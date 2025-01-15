Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Стратегию цифрового развития инновационной деятельности Украины WINWIN. Достижение такой задачи является одной из ключевых целей, которую к 2030 году должна достичь Украина в рамках реализации этой программы.

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Кабмин намерен значительно повысить качество школьного образования

В результате реализации Стратегии до 2030 года Украина должна достичь показателя 470 – 510 баллов качества среднего образования по показателям PISA. При этом в 2022 году украинские 15-летние подростки, участвовавшие в международном исследовании, показали результат в 428 – 450 баллов.

Авторы Стратегии убеждены, что для развития человеческого капитала стратегической целью является превращение системы дошкольного и полного общего среднего образования в надежную основу инновационной экосистемы. Поэтому Украине необходимо прежде всего обеспечить реализацию концепции НУШ и способствовать очному обучению.

Также в Украине будут формировать у учащихся цифровые, предпринимательские, научные и другие ключевые компетенции, мотивировать к самостоятельным исследованиям и поощрять сотрудничество с предприятиями путем привлечения к преподаванию специалистов-практиков и консультирования по навыкам.

Также акцентируют на важности повышения престижа труда педагогов.