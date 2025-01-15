Про це інформує 24 Канал з посиланням на Стратегію цифрового розвитку інноваційної діяльності України WINWIN. Досягнення такого завдання є однією з ключових цілей, яку до 2030 року має досягнути Україна у межах реалізації цієї програми.

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Кабмін має намір значно підвищити якість шкільної освіти

У результаті реалізації Стратегії до 2030 року Україна має досягнути показника 470 – 510 балів якості середньої освіти за показниками PISA. При цьому у 2022 році українські 15-річні підлітки, які брали участь у міжнародному дослідженні, показали результат у 428 – 450 балів.

Автори Стратегії переконані, що для розвитку людського капіталу стратегічною ціллю є перетворення системи дошкільної та повної загальної середньої освіти на надійне підґрунтя інноваційної екосистеми. Тож Україні необхідно передусім забезпечити реалізацію концепції НУШ та сприяти очному навчанню.

Також в Україні формуватимуть в учнів цифрові, підприємницькі, наукові та інші ключові компетенції, мотивуватимуть до самостійних досліджень та заохочуватимуть співпрацю з підприємствами шляхом залучення до викладання фахівців-практиків та консультування щодо навичок.

Також акцентують на важливості підвищення престижу праці педагогів.