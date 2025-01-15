Соответствующее постановление, которое вносит изменения в Положение о сертификации педагогов, приняло правительство.

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Кто сможет принять участие в сертификации

Согласно обновленной версии документа, принять участие в сертификации теперь могут педагоги, которые на день начала регистрации для участия в сертификации имеют соответствующую педагогическую нагрузку не менее 0,25 тарифной ставки.

При этом для желающих пройти сертификацию оставляют норму, предусматривающую наличие стажа педагогической работы не менее двух лет.

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В Украине изменят процедуру сертификации педагогов