Соответствующее постановление, которое вносит изменения в Положение о сертификации педагогов, приняло правительство.
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Кто сможет принять участие в сертификации
Согласно обновленной версии документа, принять участие в сертификации теперь могут педагоги, которые на день начала регистрации для участия в сертификации имеют соответствующую педагогическую нагрузку не менее 0,25 тарифной ставки.
При этом для желающих пройти сертификацию оставляют норму, предусматривающую наличие стажа педагогической работы не менее двух лет.
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В Украине изменят процедуру сертификации педагогов
- Правительство приняло постановление, которое вносит изменения в Положение о сертификации педагогов.
- Цель сертификации – выявить и поощрить педагогов с высоким уровнем мастерства, которые владеют методиками компетентностного обучения и распространяют их среди коллег.
- Те учителя, которые успешно прошли сертификацию, получают 20% доплаты в течение трех лет, а также имеют право на зачисление сертификации как аттестации.
- Успешное прохождение сертификации также является основанием для присвоения квалификационной категории и/или педагогического звания.
- Участие в сертификации является добровольным.
- Новая редакция положения начнет действовать с 1 сентября 2025 года.