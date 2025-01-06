В частности, 1500 учителей начальных классов, по 1000 учителей математики, украинского языка и литературы, истории и гражданских дисциплин и 500 учителей английского языка. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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Можно ли еще подать заявку на сертификацию учителей

В течение двух недель регистрации сервисом создания карточки-заявления воспользовались 3765 учителей в пределах предельного количества, которое определило Министерство образования и науки Украины для каждого региона. Но не все учителя, которые создали на сайте регистрационные карточки-заявления, прислали комплекты регистрационных документов в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.

С помощью специального сервиса потенциальные участники сертификации по номеру регистрационной карточки-заявления могут узнать, на каком этапе обработки находятся их регистрационные документы. Зарегистрированные участники могут получить логин и PIN-код для доступа к кабинет участника сертификации на сайте УЦОКО.

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Когда будет дополнительный этап

А уже с 7 января стартует дополнительный период регистрации. Он продлится до 9 января. Регистрацию учителей каждой категории для прохождения сертификации в 2025 году прекратят досрочно, если определенное количество лиц сформирует бланки регистрационных карточек-заявлений.

Заметим, что процедура регистрации для участия в сертификации педагогических работников не завершается созданием регистрационной карточки-заявления с помощью специального сервиса, а предусматривает отправку комплекта документов в соответствующий региональный центр оценивания качества образования. Документы следует отправить не позднее 9 января 2025 года.