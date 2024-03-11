"Важна награда": как правильно на украинском говорить о кинопремии Оскар

Украинский фильм впервые в истории получил престижную мировую кинопремию Оскар-2024. Золотую статуэтку получила команда режиссера Мстислава Чернова за ленту "20 дней в Мариуполе".

“Лучший полнометражный документальный фильм” рассказывает о преступлениях россиян в оккупированном Мариуполе. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" подскажет, как правильно на украинском рассказать рассказать об этой победе и премии.

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Как правильно говорить на украинском о кинопремии Оскар

У шестьдесят пятой подборке расскажем, как суржиковые слова не стоит использовать, рассказывая о ленте "20 дней в Мариуполе" и победе на престижной кинопремии.

20 дней – 20 днів;

награда – нагорода;

первая – перша;

важна – важлива;

побєда – перемога;

получити – отримати або здобути;

Эта победная кинолента стала первой и очень важной наградой для Украины.

телезрітєлі – телеглядачі;

аплодирувати – аплодувати, плескати;

красна доріжна – червона доріжка;

ізвєсний – відомий;

поздравлєніє – привітання, поздоровлення;

Мстислав Чернов после получения золотой статуэтки мощной речью напомнил миру о войне в Украине. И заявил, что чувствует ответственность за то, чтобы напоминать о трагедии, ведь "кино формирует воспоминания, а воспоминания – историю".

ответсвєнность – відповідальність;

воспомінанія – спогади;



Мстислав Чернов и команда фильма "20 дней в Мариуполе" / Фото Getty Images

Напомним, что журналист и действующий режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко в Мариуполе в феврале и марте 2022 года в течение 20 дней фиксировали преступления российских террористов против гражданского населения Украины.