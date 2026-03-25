БЗВП не будет: в вузах и колледжах вводят новую обязательную дисциплину

В колледжах и вузах Украины вводят новую обязательную дисциплину – "Основы национального сопротивления". Она заменит действующую модель базовой общевойсковой подготовки.

Соответствующий закон уже согласовала Верховная Рада. Он обновляет подход к подготовке молодежи в системе образования. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Что предусматривают "Основы национального сопротивления"?

МОН вместе с Минобороны разработают типовую образовательную программу и учебно-методические материалы для преподавания этой дисциплины с практическим содержанием. Речь идет о базовых навыках безопасности: понимание современных вызовов, действия в кризисных ситуациях, сохранение жизни и здоровья и основы домедицинской помощи.

Во время, когда страна защищает свою независимость, такие знания должны быть доступны для всех студентов,

– заявил глава МОН Украины Оксен Лисовой.

Эта подготовка даст студентам необходимые знания, умения и навыки для формирования способности к национальному сопротивлению. Новый подход заменит базовую общевойсковую подготовку для студентов.

Дисциплина предусмотрена для парней и девушек. Для лиц с особыми образовательными потребностями, а также для студентов, чьи религиозные убеждения не допускают пользования оружием, предусмотрели другие образовательные траектории.

Изучение этой дисциплины не предусматривает принятия Военной присяги, медицинского осмотра, прибытия в ТЦК и СП, пребывания на полигонах сил обороны, получения ими военно-учетной специальности и приобретения статуса военнообязанного.

Стипендия для студентов вузов с сентября вырастет вдвое – до более 4 тысяч гривен в 2026 году, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Как раньше происходила БЗВП?

Ранее БЗВП присоединили к образовательным программам как отдельную учебную дисциплину объемом 10 кредитов ЕКТС.

3 кредита составляла теория в вузе и 7 кредитов – практика в военных вузах, центрах и полигонах.

Теорию преподают на втором курсе. Сейчас ее изучает более 71 тысячи студентов, из которых 3 тысячи – девушки, которые выбрали БЗВП добровольно. Теорию БЗВП уже завершили около 47 тысяч студентов в 230 вузах.

