БЗВП не будет: в вузах и колледжах вводят новую обязательную дисциплину
В колледжах и вузах Украины вводят новую обязательную дисциплину – "Основы национального сопротивления". Она заменит действующую модель базовой общевойсковой подготовки.
Соответствующий закон уже согласовала Верховная Рада. Он обновляет подход к подготовке молодежи в системе образования. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Что предусматривают "Основы национального сопротивления"?
МОН вместе с Минобороны разработают типовую образовательную программу и учебно-методические материалы для преподавания этой дисциплины с практическим содержанием. Речь идет о базовых навыках безопасности: понимание современных вызовов, действия в кризисных ситуациях, сохранение жизни и здоровья и основы домедицинской помощи.
Во время, когда страна защищает свою независимость, такие знания должны быть доступны для всех студентов,
– заявил глава МОН Украины Оксен Лисовой.
Эта подготовка даст студентам необходимые знания, умения и навыки для формирования способности к национальному сопротивлению. Новый подход заменит базовую общевойсковую подготовку для студентов.
Дисциплина предусмотрена для парней и девушек. Для лиц с особыми образовательными потребностями, а также для студентов, чьи религиозные убеждения не допускают пользования оружием, предусмотрели другие образовательные траектории.
Изучение этой дисциплины не предусматривает принятия Военной присяги, медицинского осмотра, прибытия в ТЦК и СП, пребывания на полигонах сил обороны, получения ими военно-учетной специальности и приобретения статуса военнообязанного.
Обратите внимание! Стипендия для студентов вузов с сентября вырастет вдвое – до более 4 тысяч гривен в 2026 году, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Как раньше происходила БЗВП?
Ранее БЗВП присоединили к образовательным программам как отдельную учебную дисциплину объемом 10 кредитов ЕКТС.
3 кредита составляла теория в вузе и 7 кредитов – практика в военных вузах, центрах и полигонах.
Теорию преподают на втором курсе. Сейчас ее изучает более 71 тысячи студентов, из которых 3 тысячи – девушки, которые выбрали БЗВП добровольно. Теорию БЗВП уже завершили около 47 тысяч студентов в 230 вузах.
Что известно о "Защите Украины" в школах?
В украинских школах продолжается трансформация предмета "Защита Украины".
В прошлом году МОН согласовало обновленный перечень средств обучения и оборудования для преподавания.
В перечень вошли симуляторы для управления дронами типа FPV с компьютерами, интерактивные лазерные стрелковые тренажеры, планшеты для обучения и современное мультимедийное оборудование.
Также предусмотрели манекены для обучения реанимации и оказания первой помощи, турникеты и средства остановки кровотечения, комплекты тактической медицины, тренажеры для отработки навыков оказания помощи в случае травм.
В МОН напомнили, что предмет "Защита Украины" кардинально обновили в 2024 году.
Министерство образования и науки Украины также уже согласовало новые пособия для изучения "Защиты Украины" для учащихся 10 – 11 классов.
- С 1 сентября 2025 года предмет "Защита Украины" в школах нашего государства преподают по-новому. На уроках больше практики и меньше теории.