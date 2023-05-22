В Украине разрешили отказаться от ученой степени: зачем это делать
Источник:Освіта.ua
Теперь в Украине можно отказаться от учёной степени. Сделать это можно по очень простому механизму.
В Украине теперь можно отказаться от своей учёной степени. Кабинет Министров одобрил соответствующий юридический механизм.
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Как отказаться от ученой степени
Теперь в Украине существует юридический механизм отказа от научной степени. Кабинет министров одобрил изменения в части подготовки и аттестации соискателей научных степеней.
Добровольно отказаться от ученой степени можно подав заявление в МОН. Форма заявления – произвольная. После поступления заявления Министерством образования и науки должно признать диплом недействительным в течение 10 рабочих дней.
Также сообщается, что приказ о добровольной отмене ученой степени должен быть обнародован на сайте министерства.
Какие есть научные степени в Украине:
- Доктор философии
- Доктор искусства (кандидат наук)
- Доктор наук