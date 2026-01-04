Массовые отчисления студентов в Украине: в Раде назвали причину

В Украине учебные заведения начали проверки студентов из-за наплыва мужчин призывного возраста. Те, кто пропускает занятия, рискуют потерять статус студента.

От этого зависит и отсрочка от мобилизации. Об этом рассказала народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам образования Наталья Пипа в интервью NV, передает 24 Канал.

Что известно об отчислении студентов?

Как сообщила Наталья Пипа, учебные заведения проверяют присутствие студентов из-за "большого наплыва" мужчин призывного возраста. По ее словам, студента могут отчислить из-за нескольких пропусков. Соответственно, возможна и потеря права на отсрочку от мобилизации.

И всех тех студентов, которых не было на парах – однократно или двукратно, – отчисляли. И это продолжают делать дальше,

– объяснила Пипа.

Интересно то, что в 2022 году на предвысшее образование поступило 576 мужчин призывного возраста, в 2023 году – 5 953, а в 2024 году – рекордные 55 581. В 2025 году показатель несколько снизился.

В материале объяснили, что это не новые механизмы, а полномочия Государственной службы качества образования. Она может проверять присутствие студентов на любом уровне обучения.

Студенты и мобилизация в Украине