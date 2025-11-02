Учителя могут продлить отсрочку без визита в ТЦК: как это сделать

Учителя-мужчины теперь могут продлевать действующие отсрочки автоматически. С 1 ноября им в ТЦК обращаться не обязательно.

Об этом сообщили в технической поддержке электронной системы управления образованием по сбору, хранения, управления, использования данных в сфере образования. Об этом информирует 24 Канал.

Как учителю подтвердить отсрочку?

Соответствующая опция появилась в электронных кабинетах директоров, которые работают с системой АИКОМ-2.

Теперь директора учебных заведений смогут выполнить подтверждение условий отсрочки педагога, поставив соответствующую отметку.

Установить такую отметку может только руководитель учебного заведения или опорного учреждения, но не руководитель филиалов или администратор.

В то же время новые отсрочки с помощью этого процесса не инициируют. То есть директор может только продлить действующие.

Для выполнения продления отсрочки карточка работника должна быть добавлена в системе с правильным РНУКПН и корректными паспортными данными.

Важно! Преподаватели и учителя, которые работают в школах, училищах, колледжах должны иметь нагрузку не менее 0,75 ставки по основному месту работы, чтобы получить отсрочку.

Также через процесс "Обновление информации" о работнике должен быть указан тип привлечения "полное привлечение".

После сохранения и подписания процесса КЭПом, информацию об учителях-мужчинах будут передавать для Министерства обороны Украины.

Продолжают ли отсрочки автоматически?