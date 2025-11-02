Учителя могут продлить отсрочку без визита в ТЦК: как это сделать
- Учителя-мужчины могут продлить отсрочку автоматически без визита в ТЦК.
- А директора школ должны подтверждать такое право педагогов через электронную систему АИКОМ-2.
Учителя-мужчины теперь могут продлевать действующие отсрочки автоматически. С 1 ноября им в ТЦК обращаться не обязательно.
Об этом сообщили в технической поддержке электронной системы управления образованием по сбору, хранения, управления, использования данных в сфере образования. Об этом информирует 24 Канал.
Как учителю подтвердить отсрочку?
Соответствующая опция появилась в электронных кабинетах директоров, которые работают с системой АИКОМ-2.
Теперь директора учебных заведений смогут выполнить подтверждение условий отсрочки педагога, поставив соответствующую отметку.
Установить такую отметку может только руководитель учебного заведения или опорного учреждения, но не руководитель филиалов или администратор.
В то же время новые отсрочки с помощью этого процесса не инициируют. То есть директор может только продлить действующие.
Для выполнения продления отсрочки карточка работника должна быть добавлена в системе с правильным РНУКПН и корректными паспортными данными.
Важно! Преподаватели и учителя, которые работают в школах, училищах, колледжах должны иметь нагрузку не менее 0,75 ставки по основному месту работы, чтобы получить отсрочку.
Также через процесс "Обновление информации" о работнике должен быть указан тип привлечения "полное привлечение".
После сохранения и подписания процесса КЭПом, информацию об учителях-мужчинах будут передавать для Министерства обороны Украины.
Продолжают ли отсрочки автоматически?
- В ТЦК и СП подачи заявлений на отсрочку с 1 ноября не проводят напрямую.
- Освобождение от мобилизации можно оформить в приложении Резерв+ или в местных ЦПАУ.
- С ноября действуют новые правила, согласно которым военнообязанные украинцы могут получить отсрочку автоматически.