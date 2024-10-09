Есть колоритная фраза: как сказать по-украински "пеняй на себя"
Источник:Завтрак с 1+1
Украинцам стоит все больше обогащать свой словарный запас красивыми украинскими фразами. А не "выдавать" в разговоре русские.
Известный украинский языковед и педагог Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" привел пример. В частности, помог заменить на украинском фразу "пеняй на себя".
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Как сказать на украинском "пеняй на себя"
Языковед обратился к зрителям и заявил, что сегодня будем обогащать свой словарь фразеологизмами.
В частности, предложил: представим ситуацию, что вы не проверили дату, до которой следует употребить определенный продукт. И принесли домой, например, прокисшее молоко.
В таком случае кто-то может сказать: "пеняй на себя". Но не стоит. Лучше употребить украинское соответствие.
Пиняйте на себя – это русское выражение. В нашем языке на этот случай есть колоритный фразеологизм: "Бачили очі, що купували – їжте, хоч і повилазьте",
– сообщил Авраменко.
Как на украинском заменить фразу "пеняй на себя" / скриншот видео
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Как сказать на украинском "удерживать руки на весу"
- Авраменко также в "Сніданку з 1+1" рассказывал, что его часто спрашивают, как перевести фразу "удерживать руки на весу". В частности, соединение "на весу".
- И заметил: это тот случай, когда перевода одного слова недостаточно.
- "На весу" на украинском – "у висячому положенні". Итак, "тримати руки у висячому положенні", рассказал языковед.