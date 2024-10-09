Є колоритна фраза: як сказати українською "пеняй на себя"
Джерело:Сніданок з 1+1
Українцям варто дедалі більше збагачувати свій словниковий запас красивими українськими фразами. А не "видавати" у розмові російські.
Відомий український мовознавець та педагог Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" навів приклад. Зокрема, допоміг замінити українською фразу "пеняй на себя".
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Як сказати українською "пеняй на себя"
Мовознавець звернувся до глядачів і заявив, що сьогодні збагачуватимемо свій словник фразеологізмами.
Зокрема, запропонував: уявімо ситуацію, що ви не перевірили дату, до якої слід спожити певний продукт. І принесли додому, наприклад, скисле молоко.
У такому разі хтось може сказати: "пеняй на себя". Але не варто. Краще вжити український відповідник.
Пиняйте на себе – це російський вислів. У нашій мові на цей випадок є колоритний фразеологізм: "Бачили очі, що купували – їжте, хоч і повилазьте",
– повідомив Авраменко.
Як українською замінити фразу "пеняй на себя" / скриншот відео
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Як сказати українською "удерживать руки на весу"
- Авраменко також у "Сніданку з 1+1" розповідав, що його часто запитують, як перекласти фразу "удерживать руки на весу". Зокрема, сполуку "на весу".
- І зауважив: це той випадок, коли перекладу одного слова недостатньо.
- "На весу" українською – у висячому положенні. Отже, тримати руки у висячому положенні, розповів мовознавець.