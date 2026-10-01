Не "переводчик": украинское слово, точно обозначающее эту профессию
Здесь даже не нужно искать сложный эквивалент. Русскому слову "переводчик" на украинском языке соответствует вполне естественное слово, которым мы пользуемся каждый день.
Разбираемся, откуда это слово произошло и почему именно так, со ссылкой на "Горох".
Как на украинском языке назвать "переводчика"?
Названия профессий Обычно нам рассказывают о том, чем занимается человек. Но из-за длительного влияния русского языка иногда мы используем русизм, а не украинский эквивалент.
Поэтому можно услышать, что человека, который переводит текст с одного языка на другой, помогает понять друг друга людям, говорящим на разных языках, или работает с устным переводом, называют "переводчиком".
В украинском литературном языке такого слова нет, а нормативный эквивалент – "перекладач".
Слово "перекладач" образовано от глагола"перекладати", а не "переводить". Оно имеет прозрачную структуру: тот, кто переводит, то есть переносит смысл сказанного или написанного на другой язык.
Кстати, в зависимости от работы можно уточнить, о каком именно переводе идет речь:
- перекладач – человек, который переводит письменные тексты;
- усний прекладач – переводит устную речь;
- синхронний перекладач – переводит почти одновременно с говорящим;
- перекладач жестової мови – осуществляет перевод между жестовым и словесным языками.
Поэтому, если в следующий раз захочется сказать "переводчик", вспомните простую формулу: перекладач → перекладає.
У этой профессии, как и у ряда других, есть свой день – 30 сентября. Дата не случайна – это день памяти святого Иеронима, который считается покровителем переводчиков.
Что означает слово "переводити" в украинском языке?
Слово "переводити" есть в украинском языке, но это не значит, что им можно заменить русское "переводить" в любом значении. Все зависит от того, о чем именно идет речь.
"Переводити" – слово многозначное, и использовать его можно, когда имеется в виду:
- Помогать кому-то перейти на другую сторону. Например: "Перевести бабусю через дорогу".
- Перемещать кого-то или что-то в другое место или положение. Например: "Перевести учня до іншої школи", "Перевести годинник на зимовий час".
- Менять должность, статус или условия. Например: "Працівника перевели на іншу посаду", "Студентів перевели на другий курс".
- Выражать величину в других единицах измерения. Например: "Перевести метри в сантиметри".
Но бывают случаи, когда стоит выбрать другое слово.
Если речь идет о передаче текста или устной речи на другой язык, правильно говорить "перекладати": перекладати текст українською, перекладати з англійської.
А для перевода денег лучше использовать "переказувати": переказати кошти на картку, переказати гроші родичам.
В то же время слово "переводить" имеет и другие значения. Например, во выражении "переводить деньги на ветер" оно означает напрасно тратить средства, а "переводить бумагу" или "переводить продукты" – тратить что-то зря.
Итак, "переводити" – вполне украинское слово, но использовать его нужно в соответствии со значением.