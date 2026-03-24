Рэп вместо учебника: как песня помогла сдать НМТ по истории

Студентка поделилась в TikTok, как необычный способ помог ей сдать НМТ по истории Украины. Она призналась, что ключевые даты запомнила благодаря популярной песне, которая стала вирусной среди поступающих.

Как песня помогла подготовиться к УМТ?

Студентка Национального университета "Львовская политехника" Александра у себя в TikTok рассказала о необычном способе подготовки к Национальному мультипредметному тесту. По ее словам, сдать экзамен по истории Украины ей помогла популярная песня "репИстория", в которой собраны ключевые даты.

В комментариях под видео девушка отметила, что во время тестирования смогла вспомнить информацию именно благодаря этому треку и получила 165 баллов. В то же время она отмечает: песня работает лучше, если уже есть базовые знания по предмету.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Она мне очень помогла. Просто нужно хоть немного знать историю, чтобы понимать, о чем идет речь,

– поделилась студентка.

Как песня помогла сдать экзамен: смотрите видео

Как отреагировали на историю девушки другие пользователи?

В комментариях под видео другие пользователи также подтверждают эффективность такого метода. Школьники пишут, что благодаря песне смогли успешно написать контрольные работы, а некоторые даже выучил текст наизусть и использовал эти знания при сдаче НМТ.

В частности, одна из учениц отметила, что значительную часть контрольной по истории выполнила, вспоминая строки из трека. Другие комментаторы также делятся подобным опытом и называют этот способ запоминания действительно действенным.

Песня, что помогает с датами: смотрите видео

Видеоклип с песней, опубликован на странице ZNOUA, уже собрал более 1,6 миллиона просмотров. Кроме того, поступающие обращают внимание и на другие подобные треки – например, для запоминания формул по математике.

