Поздравления с Днём ангела Петра и Павла на украинском языке: открытки и красивые слова к празднику

Праздник Петра и Павла приходится на разгар лета – тепло, солнечно и зелено. Это день, когда люди желают друг другу добра, мира и радости. В народе говорят: как поздравишь – такое и лето у тебя будет.

Поздравления и открытки ко дню святых Петра и Павла от 24 Канала.

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Как поздравить с праздником апостолов Петра и Павла?

День святых апостолов Петра и Павла – один из самых почитаемых летних христианских праздников. По новому церковному календарю его отмечают 29 июня. Праздник установлен в честь первоверховных апостолов Петра и Павла – ближайших учеников и последователей Иисуса Христа, которые посвятили свою жизнь распространению христианской веры.

С этим днем связано завершение Петровского поста. Верующие посещают богослужения, молятся святым апостолам, собираются всей семьей за праздничным столом. В народной традиции Петров день символизировал разгар лета, начало жатвы и время летних гуляний.

А ещё это День ангела для мужчин с именами Петр и Павел, а также для Петровичей/Петровных и Павловичей/Павловных. Поэтому праздник – хороший повод отправить открытку и поздравления людям с этими именами.

Открытка ко дню апостолов Петра и Павла / Pinterest

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Искренне поздравляю с праздником святых апостолов Петра и Павла! Пусть их вера, мудрость и сила духа вдохновляют на добрые дела, а Господь дарует мир, здоровье, благополучие и Божью милость. Пусть в вашем доме всегда царят любовь, согласие и достаток!

Открытка ко дню святых апостолов Петра и Павла / Pinterest

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С Днём Петра и Павла! Желаю крепкой веры, искренней надежды и Божьего благословения. Пусть сердце будет полно радости, душа – покоя, а каждый день приносит хорошие новости и счастливые события.

Открытка ко дню апостолов Петра и Павла / Pinterest

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Поздравляю с праздником святых апостолов Петра и Павла! Пусть небесные покровители оберегают вас и ваших близких от всех невзгод, дарят здоровье, мирное небо, семейное тепло и исполнение самых заветных мечтаний.

Открытка ко дню апостолов Петра и Павла / Pinterest

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В день святых Петра и Павла желаю Божьей защиты, душевной гармонии и светлых мыслей. Пусть жизнь будет щедрой на добрых людей, радостные встречи и счастливые мгновения!

Открытка к празднику апостолов Петра и Павла / Pinterest

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С праздником Петра и Павла! Пусть Господь благословит ваш дом, а святые апостолы оберегают от всякого зла, даруя мир, здоровье и благополучие.

Открытка ко дню святых апостолов Петра и Павла / Pinterest

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С праздником! Пусть в доме будет столько радости, сколько зерен в колосе, и столько любви, сколько света в летнем солнце. Пусть Петр и Павел принесут в ваш дом благополучие, согласие и щедрые дары лета.

Открытка ко дню апостолов Петра и Павла / Pinterest

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С праздником! Пусть Петр поможет открыть все двери к успеху, а Павел – закрыть двери перед хлопотами. Желаю, чтобы в этот день у вас было столько радости, что даже сами апостолы улыбнулись бы с небес!

Открытка ко дню апостолов Петра и Павла / Pinterest

Пусть же наши простые слова-пожелания сегодня согреют близких. Пусть в каждом доме будет свет, согласие и улыбки, а праздник оставит тёплый след в сердце.