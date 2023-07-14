Как правильно по-украински называть пылесос
Украинцы часто размышляют о том, стоит ли употреблять слово "пилосос". При этом думают, можно ли аппарат для очистки от пыли называть "порохотягом".
Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрак с 1+1" ответил на эти часто задаваемые вопросы.
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Как правильно называть пылесос на украинском
Так, Авраменко уточнил, что слово "пилосос" (укр.) является украинским. Так что сомневаться в правильности его употребления не стоит.
Также языковед рассказал, какие другие названия имеет аппарат для очистки пыли.
Украинские словари дают три варианта такого аппарата: самый распространенный – "пилосос", реже употребляемые – "пилотяг/пилосмок",
– уточнил он.
Как на украинском назвать пылесос / скриншот видео
К слову, в словарях мы можем также найти еще такое интересное слово как "порохотяг". Оно является синонимом вышеупомянутых слов, но редко употребляется.
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Как правильно назвать по-украински "пододеяльник"
- Авраменко также рассказывал, как правильно называть легкий чехол, надеваемый на одеяло.
- И это совсем не "підодіяльник".
- Запомните: не "підодіяльник", а "підковдра" (укр.), подчеркнул языковед.