Как правильно по-украински называть пылесос

Украинцы часто размышляют о том, стоит ли употреблять слово "пилосос". При этом думают, можно ли аппарат для очистки от пыли называть "порохотягом".

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрак с 1+1" ответил на эти часто задаваемые вопросы.

Смотрите также Что означают загадочные слова "лимар" и "римар"

Как правильно называть пылесос на украинском

Так, Авраменко уточнил, что слово "пилосос" (укр.) является украинским. Так что сомневаться в правильности его употребления не стоит.

Также языковед рассказал, какие другие названия имеет аппарат для очистки пыли.

Украинские словари дают три варианта такого аппарата: самый распространенный – "пилосос", реже употребляемые – "пилотяг/пилосмок",

– уточнил он.



Как на украинском назвать пылесос / скриншот видео

К слову, в словарях мы можем также найти еще такое интересное слово как "порохотяг". Оно является синонимом вышеупомянутых слов, но редко употребляется.

Смотрите также Запомните: как правильно на украинском называть "пододеяльник"

Как правильно назвать по-украински "пододеяльник"