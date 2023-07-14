Как правильно по-украински называть пылесос

14 июля 2023, 18:55
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Украинцы часто размышляют о том, стоит ли употреблять слово "пилосос". При этом думают, можно ли аппарат для очистки от пыли называть "порохотягом".

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрак с 1+1" ответил на эти часто задаваемые вопросы.

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Как правильно называть пылесос на украинском

Так, Авраменко уточнил, что слово "пилосос" (укр.) является украинским. Так что сомневаться в правильности его употребления не стоит.

Также языковед рассказал, какие другие названия имеет аппарат для очистки пыли.

Украинские словари дают три варианта такого аппарата: самый распространенный – "пилосос", реже употребляемые – "пилотяг/пилосмок",
– уточнил он.


Как на украинском назвать пылесос / скриншот видео

К слову, в словарях мы можем также найти еще такое интересное слово как "порохотяг". Оно является синонимом вышеупомянутых слов, но редко употребляется.

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Как правильно назвать по-украински "пододеяльник"

  • Авраменко также рассказывал, как правильно называть легкий чехол, надеваемый на одеяло.
  • И это совсем не "підодіяльник".
  • Запомните: не "підодіяльник", а "підковдра" (укр.), подчеркнул языковед.
Автор: Марія Волошин