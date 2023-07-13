Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, что означает слово "лимар". А также то, какой красивый синоним у него есть.
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Кто такой "лимар" и "римар"
Учитель отметил: мы знаем такие фамилии как "Лимар, Лимаренко, Лимарук або Римарук" (укр.). Но не все могут знать, что означает общее название, от которого произошли эти фамилии.
Так, Авраменко акцентировал: лимар – давняя профессия.
Это мастер, изготавливающий ременные доспехи, то есть предметы для запрягания или седлания лошадей и других животных,
– рассказал он.
При этом добавил: "римар" (укр.) – то же самое, что и "лимар" (укр.).
Далекие предки и "Лимаренків" (укр.), и "Римаренків" (укр.) изготовляли предметы для запрягания и седлання коней,
– уточнил языковед.
Что означают слова "лимар" и "римар" / видео скриншот
Также Авраменко подчеркнул: изучим язык, который передали нам наши предки.