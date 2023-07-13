Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, що означає слово "лИмар". А також те, який красивий синонім воно має.
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Хто такий "лимар" і "римар"
Учитель зазначив: ми знаємо такі прізвища як Лимар, Лимаренко, Лимарук або Римарук. Але не всі можуть знати, що означає загальна назва, від якої походять ці прізвища.
Так, Авраменко акцентував: лимар – давня професія.
Це майстер, який виготовляє ремінну збрую, тобто предмети для запрягання або сідлання коней та інших тварин,
– розповів він.
При цьому додав: римар – те ж саме, що і лимар.
То ж далекі предки і Лимаренків, і Римаренків виготовляли предмети для запрягання та сідлання коней,
– уточнив мовознавець.
Що означають слова "лимар" і "римар" / скриншот відео
Також Авраменко наголосив: вивчаймо мову, яку передали нам наші предки.