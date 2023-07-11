Зокрема, в нашій мові є такі красиві слова як "метикувати" і "байдикувати". 24 Канал підкаже, що вони означають.

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Що означають слова "метикувати" і "байдикувати"

метикувати

Слово "метикувати" має такі схожі значення:

мати здатність міркувати, думати;

міркувати над чим-небудь; розмірковувати;

розуміти щось, догадуватися про смисл чого-небудь;

розумітися на чомусь;

прикидати в голові; обмірковувати, обдумувати;

обмірковуючи, придумуючи, здійснювати що-небудь.

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байдикувати

А "байдикувати" означає нічого не робити, нічим не займатися.

Якщо ж ви бачите, що хтось з ваших близьких нічого не робить, ви також можете вжити красивий фразеологізм і сказати, що він чи вона "б'є байдики".