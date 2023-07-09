І намагатися вживати у щоденному мовленні більше питомих слів. Хоча й запозичення здаються нам іноді моднішими. Які іншомовні слова можна замінити, підкаже 24 Канал.

Дивіться також Ви точно їх знаєте: які запозичення краще замінити українськими словами

Які іншомовні слова замінити українськими

У двадцятій другій добірці пропонуємо вам десять іншомовних слів, які ви легко можете замінити українськими словами. При цьому підказуємо вам відповідники до цих запозичень.

агресивний;

бюст;

конвульсії;

Так, агресивний можна замінити нападницьким чи лютим, бюст – погруддям, а конвульсії назвати корчами або ж судомами.

абсолютний;

акуратний;

Абсолютний має такі відповідники як повний, безумовний, цілковитий. Акуратну людину можете назвати охайною або ж чепурною.

синхронно;

сервіс;

плюралізм;

До теми Це аргумент: чому ці іншомовні слова варто замінити українськими

Виконувати певну дію можна не лише синхронно, а й одночасно. Замість сервісу можете говорити про обслуговування, а плюралізм замінити множинністю.

кредитор;

індекс;

Якщо кредитор прискіпливий, можете назвати його ще й позикодавцем. Індекс натомість замінити на покажчик, список, перелік.

Успіхів у покращенні вашої української!