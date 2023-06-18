Все ж варто частіше віддавати перевагу словам із солов'їної. Як покращити своє мовлення та які іншомовні слова замінити, підкаже 24 Канал.
Дивіться також Не псуйте мову: замініть ці іншомовні слова українськими
Як замінити іншомовні слова українськими
У двадцятій добірці пропонуємо вам ще десяток іншомовних слів і підкажемо при цьому, якими красивими українськими відповідниками їх замінити.
- аргумент;
- гіпотетичний;
- фактичний;
Якщо ви вважаєте, що уже маєте аргумент щодо заміни запозичень українськими відповідниками, скажіть краще про доказ. І про те, що він справжній, дійсний, а не фактичний. І не може бути здогадним, домисленим – і тим більше гіпотетичним.
- авангардний;
- епізод;
Авангардне рішення краще назвіть передовим, а цікавий його епізод – випадком чи подією.
- маклер;
- резонанс;
Маклера варто замінити на посередника – і без відголосу, а не резонансу.
Дивіться також Пропонуємо конкурс: замініть ці іншомовні слова українськими
- стагнація;
- епідемія;
Стагнацію можете сміливо називати застоєм, а епідемію – пошестю.
- оригінал;
Якщо розповідаєте про якийсь цікавий літературний оригінал, назвіть його першотвором.