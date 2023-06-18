Все ж варто частіше віддавати перевагу словам із солов'їної. Як покращити своє мовлення та які іншомовні слова замінити, підкаже 24 Канал.

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Як замінити іншомовні слова українськими

У двадцятій добірці пропонуємо вам ще десяток іншомовних слів і підкажемо при цьому, якими красивими українськими відповідниками їх замінити.

аргумент;

гіпотетичний;

фактичний;

Якщо ви вважаєте, що уже маєте аргумент щодо заміни запозичень українськими відповідниками, скажіть краще про доказ. І про те, що він справжній, дійсний, а не фактичний. І не може бути здогадним, домисленим – і тим більше гіпотетичним.

авангардний;

епізод;

Авангардне рішення краще назвіть передовим, а цікавий його епізод – випадком чи подією.

маклер;

резонанс;

​Маклера варто замінити на посередника – і без відголосу, а не резонансу.

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стагнація;

епідемія;

Стагнацію можете сміливо називати застоєм, а епідемію – пошестю.

оригінал;

Якщо розповідаєте про якийсь цікавий літературний оригінал, назвіть його першотвором.

Успіхів у покращенні вашої української!