Все же следует чаще отдавать предпочтение словам из соловьиной. Как улучшить свою речь и какие иноязычные слова заменить, подскажет 24 Канал.
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Как заменить иноязычные слова украинскими
В двадцатой подборке предлагаем вам еще десяток иностранных слов и подскажем при этом, какими красивыми украинскими соответствиями их заменить.
- аргумент;
- гіпотетичний;
- фактичний;
Если вы считаете, что уже имеете аргумент по замене заимствований украинскими соответствующими, скажите лучше о доказательстве (укр доказ). И о том, что он настоящий, действительный, а не фактический (укр. справжній, дійсний, а не фактичний). И не может быть догадчивым, домысленным и тем более гипотетическим (укр. здогадним, домисленим – і тим більше гіпотетичним.).
- авангардний;
- епізод;
Авангардное решение лучше назовите передовым (укр. передовим), а интересный его эпизод – случаем или событием (укр. випадком чи подією).
- маклер;
- резонанс;
Маклера следует заменить посредником (укр. посередником) – и без отголоска (укр. відголосу), а не резонанса.
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- стагнація;
- епідемія;
Стагнацию можете смело называть застоем (укр. застоєм), а эпидемию – укр. пошестю.
- оригінал;
Если рассказываете о любом интересном литературном оригинале, назовите его укр. першотвором.