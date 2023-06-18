Все же следует чаще отдавать предпочтение словам из соловьиной. Как улучшить свою речь и какие иноязычные слова заменить, подскажет 24 Канал.

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Как заменить иноязычные слова украинскими

В двадцатой подборке предлагаем вам еще десяток иностранных слов и подскажем при этом, какими красивыми украинскими соответствиями их заменить.

аргумент;

гіпотетичний;

фактичний;

Если вы считаете, что уже имеете аргумент по замене заимствований украинскими соответствующими, скажите лучше о доказательстве (укр доказ). И о том, что он настоящий, действительный, а не фактический (укр. справжній, дійсний, а не фактичний). И не может быть догадчивым, домысленным и тем более гипотетическим (укр. здогадним, домисленим – і тим більше гіпотетичним.).

авангардний;

епізод;

Авангардное решение лучше назовите передовым (укр. передовим), а интересный его эпизод – случаем или событием (укр. випадком чи подією).

маклер;

резонанс;

Маклера следует заменить посредником (укр. посередником) – и без отголоска (укр. відголосу), а не резонанса.

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стагнація;

епідемія;

Стагнацию можете смело называть застоем (укр. застоєм), а эпидемию – укр. пошестю.

оригінал;

Если рассказываете о любом интересном литературном оригинале, назовите его укр. першотвором.

Успехов в улучшении вашего украинского!