Все же следует чаще употреблять удельные слова с родного языка. Какие иноязычные какими украинскими заменить, подскажет 24 Канал.

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Как заменить иноязычные слова на украинском

В восемнадцатой подборке предлагаем вам десять заимствованных слов и их украинских соответствий. Последние же советуем в своей речи употреблять активно уже с сегодняшнего дня.

нейтралітет;

парі;

Так, если говорите, что заключаете пари (укр. парі), скажите лучше, что "б'єтесь об заклАд" (укр.). Если же придерживаетесь нейтралитета, можете вспомнить о невмешательстве (укр. невтручання).

пейзаж;

імітація;

Если рассказываете о красивом пейзаже, расскажите о "краєвиді" (укр.). А имитацию смените на "наслідування" (укр.).

дискомфорт;

ігнорувати;

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Если чувствуете дискомфорт, лучше скажите о неудобстве ( укр. незручність), которым не следует пренебрегать (укр. нехтувати).

толерантность;

респектабельный;

Если вы толерантны к кому-то, скажите, что терпимы (укр. терпимі). А респектабельный можете заменить на почтенный (укр. поважний).

реалізувати;

конкурс;

Вы также можете не только реализовывать замыслы, но и осуществлять их (укр. здійснювати). Конкурс в таком случае называйте соревнованием (укр. змаганням).

Успехов в улучшении вашего украинского!