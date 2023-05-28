Ведь удельные слова из родного языка не уступают модному заимствованию. Какие иноязычные слова следует заменить, подскажет 24 Канал.

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Как заменить иноязычные слова украинскими

Удельные слова следует употреблять чаще, чтобы подчеркивать богатство украинского языка. Так что в семнадцатой подборке расскажем вам, какими красивыми украинскими словами заменить иноязычные.

мітинг;

Так, если вы идете на митинг, лучше направляйтесь на віче или же масові збори (укр.).

шосе;

Шоссе лучше назвать дорОгою (укр.) (с асфальтным, цементно-бетонным покрытием).

мемуари;

Когда рассказываете о мемуарах, интереснее будет рассказ о спогадах (укр.).

апелювати;

Вместо кого-то апеллировать, вы можете звертатися или оскаржувати щось (укр.).

колекція;

Коллекцию можно назвать збіркою (укр.).

інертний;

Если человек инертен, то можете сказать, что этот человек – бездіяльний, млявий.

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кримінальний;

інстинктивний;

Уголовный (укр. кримінальний) можно заменить на злочинний или же карний (укр.) (если кодекс). И не инстинктивно, а підсвідомо.

економія;

Экономию можно назвать ощадністю или ощадливістю.

деталь;

А о деталях говорите как о подробиці или частині (укр.), если рассказываете об авто.

Удачи в улучшении вашего украинского!