Ведь удельные слова из родного языка не уступают модному заимствованию. Какие иноязычные слова следует заменить, подскажет 24 Канал.
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Как заменить иноязычные слова украинскими
Удельные слова следует употреблять чаще, чтобы подчеркивать богатство украинского языка. Так что в семнадцатой подборке расскажем вам, какими красивыми украинскими словами заменить иноязычные.
- мітинг;
Так, если вы идете на митинг, лучше направляйтесь на віче или же масові збори (укр.).
- шосе;
Шоссе лучше назвать дорОгою (укр.) (с асфальтным, цементно-бетонным покрытием).
- мемуари;
Когда рассказываете о мемуарах, интереснее будет рассказ о спогадах (укр.).
- апелювати;
Вместо кого-то апеллировать, вы можете звертатися или оскаржувати щось (укр.).
- колекція;
Коллекцию можно назвать збіркою (укр.).
- інертний;
Если человек инертен, то можете сказать, что этот человек – бездіяльний, млявий.
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- кримінальний;
- інстинктивний;
Уголовный (укр. кримінальний) можно заменить на злочинний или же карний (укр.) (если кодекс). И не инстинктивно, а підсвідомо.
- економія;
Экономию можно назвать ощадністю или ощадливістю.
- деталь;
А о деталях говорите как о подробиці или частині (укр.), если рассказываете об авто.