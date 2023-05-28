Адже питомі слова з рідної мови не поступаються модним запозиченням. Які іншомовні слова варто замінити, підкаже 24 Канал.

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Як замінити іншомовні слова українськими

Питомі слова варто вживати частіше, аби підкреслювати багатство української мови. Тож у сімнадцятій добірці розкажемо вам, якими красивими українськими словами замінити іншомовні.

мітинг;

Так, якщо ви йдете на мітинг, краще прямуйте на віче або ж масові збори.

шосе;

Шосе краще назвати дорОгою (з асфальтовим, цементно-бетонним покриттям).

мемуари;

Коли розповідаєте про мемуари, цікавішою буде розповідь про спогади.

апелювати;

Замість до когось апелювати, ви можете звертатися чи оскаржувати щось.

колекція;

Колекцію можна назвати збіркою.

інертний;

Якщо людина є інертною, то можете сказати, що ця людина – бездіяльна, млява.

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кримінальний;

інстинктивний;

Кримінальний можна замінити на злочинний або ж карний (якщо кодекс). І не інстинктивно, а підсвідомо.

економія;

Економію можна наректи ощадністю чи ощадливістю.

деталь;

А про деталь кажіть як про подробицю чи частину, якщо розповідаєте про авто.

Успіху у покращенні вашої української!