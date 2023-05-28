Адже питомі слова з рідної мови не поступаються модним запозиченням. Які іншомовні слова варто замінити, підкаже 24 Канал.
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Як замінити іншомовні слова українськими
Питомі слова варто вживати частіше, аби підкреслювати багатство української мови. Тож у сімнадцятій добірці розкажемо вам, якими красивими українськими словами замінити іншомовні.
- мітинг;
Так, якщо ви йдете на мітинг, краще прямуйте на віче або ж масові збори.
- шосе;
Шосе краще назвати дорОгою (з асфальтовим, цементно-бетонним покриттям).
- мемуари;
Коли розповідаєте про мемуари, цікавішою буде розповідь про спогади.
- апелювати;
Замість до когось апелювати, ви можете звертатися чи оскаржувати щось.
- колекція;
Колекцію можна назвати збіркою.
- інертний;
Якщо людина є інертною, то можете сказати, що ця людина – бездіяльна, млява.
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- кримінальний;
- інстинктивний;
Кримінальний можна замінити на злочинний або ж карний (якщо кодекс). І не інстинктивно, а підсвідомо.
- економія;
Економію можна наректи ощадністю чи ощадливістю.
- деталь;
А про деталь кажіть як про подробицю чи частину, якщо розповідаєте про авто.