Поэтому лучше отдавать предпочтение словам родного языка. Какие заимствования следует заменить украинскими словами, подскажет 24 Канал.
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Как заменить иноязычные слова украинскими
Советуем использовать удельные слова почаще. Ведь слова из нашего языка совсем не уступают модному заимствованию.
В шестнадцатой подборке расскажем вам, какими красивыми украинскими словами заменить иноязычные.
- гуманність;
- диференціація;
Если рассказываете о гуманности, лучше говорите о человечности (укр. людяності).
А распределение (укр.розподіл) желательно не называть дифференциацией.
- шанс;
- функціонувати;
Если же вы получили определенный шанс – скажите, что имеете отличную "нагоду" или "можливість" (укр.).
Слово "функционировать" стоит заменить такими как "діяти" или "працювати" (укр.).
- юстиція;
- авантюра;
Также советуем говорить правосуддя (укр.), а не "юстиция".
Если же вас постигла какая-то авантюра, скажите, что это была "пригода" (укр.).
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- тир;
- сервіс;
Когда учитесь стрелять, то ходите в стрельбище. Там ведь есть возможность получить соответствующие услуги (укр. послуги).
- рентабельний;
- автономія;
И не забывайте: рентабельный следует заменить на доцільний (укр.) или же прибутковий (укр.). А автономию – на самоврядування (укр.).