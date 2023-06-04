Все ж варто частіше вживати питомі слова з рідної мови. Які іншомовні якими українськими замінити, підкаже 24 Канал.

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Як замінити іншомовні слова українськими

У вісімнадцятій добірці пропонуємо вам десять запозичених слів та їхні українські відповідники. Останні ж радимо у своєму мовленні вживати активно вже від сьогодні.

нейтралітет;

парі;

Так, якщо кажете, що укладаєте парі, скажіть краще, що б'єтесь об заклАд. Якщо ж дотримуєтесь нейтралітету, можете згадати про невтручання.

пейзаж;

імітація;

Якщо розповідаєте про красивий пейзаж, розкажіть про краєвид. А імітацію змініть на наслідування.

дискомфорт;

ігнорувати;

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Якщо відчуваєте дискомфорт, краще скажіть про незручність, якою не варто нехтувати.

толерантність;

респектабельний;

Якщо ви толерантні до когось, скажіть, що терпимі. А респектабельний можете замінити на поважний.

реалізувати;

конкурс;

Також ви можете не лише реалізовувати задуми, а й здійснювати їх. Конкурс у такому разі називайте змаганням.

Успіхів у покращенні вашої української!