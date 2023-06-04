Все ж варто частіше вживати питомі слова з рідної мови. Які іншомовні якими українськими замінити, підкаже 24 Канал.
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Як замінити іншомовні слова українськими
У вісімнадцятій добірці пропонуємо вам десять запозичених слів та їхні українські відповідники. Останні ж радимо у своєму мовленні вживати активно вже від сьогодні.
- нейтралітет;
- парі;
Так, якщо кажете, що укладаєте парі, скажіть краще, що б'єтесь об заклАд. Якщо ж дотримуєтесь нейтралітету, можете згадати про невтручання.
- пейзаж;
- імітація;
Якщо розповідаєте про красивий пейзаж, розкажіть про краєвид. А імітацію змініть на наслідування.
- дискомфорт;
- ігнорувати;
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Якщо відчуваєте дискомфорт, краще скажіть про незручність, якою не варто нехтувати.
- толерантність;
- респектабельний;
Якщо ви толерантні до когось, скажіть, що терпимі. А респектабельний можете замінити на поважний.
- реалізувати;
- конкурс;
Також ви можете не лише реалізовувати задуми, а й здійснювати їх. Конкурс у такому разі називайте змаганням.