Натомість іншомовні слова не завжди можуть бути доречні у вашому мовленні. Іноді краще віддавати перевагу словам з рідної мови. Які запозичення варто замінити, підкаже 24 Канал.

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Які іншомовні слова замінити українськими

У двадцятій першій добірці пропонуємо вам ще десяток запозичень, які можна замінити словами із солов'їної. А також красиві наші відповідники, якими, власне, ви можете замінити слова з іноземних мов.

параметр – міра, величина;

менталітет – спосіб мислення;

паритет – рівність;

спікер – речник;

дистилювати – очищувати;

інтернаціональний – міжнародний;

менеджер – управлінець;

соціологія – суспільствознавство;

форум – зібрання;

нюанси – тонкощі.

Успіхів у покращенні вашої української!