Иноязычные слова не всегда могут быть уместны в вашей речи. Иногда лучше отдавать предпочтение словам родного языка. Какие заимствования следует заменить, подскажет 24 Канал.

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Какие иноязычные слова заменить украинскими

В двадцатой первой подборке предлагаем вам еще десяток заимствований, которые можно заменить словами из соловьиной. А также красивые наши соответствия, которыми вы можете заменить слова по иностранным языкам.

  • параметр – міра, величина;
  • менталітет – спосіб мислення;
  • паритет – рівність;
  • спікер – речник;
  • дистилювати – очищувати;
  • інтернаціональний – міжнародний;
  • менеджер – управлінець;
  • соціологія – суспільствознавство;
  • форум – зібрання;
  • нюанси – тонкощі.