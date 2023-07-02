Иноязычные слова не всегда могут быть уместны в вашей речи. Иногда лучше отдавать предпочтение словам родного языка. Какие заимствования следует заменить, подскажет 24 Канал.
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Какие иноязычные слова заменить украинскими
В двадцатой первой подборке предлагаем вам еще десяток заимствований, которые можно заменить словами из соловьиной. А также красивые наши соответствия, которыми вы можете заменить слова по иностранным языкам.
- параметр – міра, величина;
- менталітет – спосіб мислення;
- паритет – рівність;
- спікер – речник;
- дистилювати – очищувати;
- інтернаціональний – міжнародний;
- менеджер – управлінець;
- соціологія – суспільствознавство;
- форум – зібрання;
- нюанси – тонкощі.