Иноязычные слова не всегда могут быть уместны в вашей речи. Иногда лучше отдавать предпочтение словам родного языка. Какие заимствования следует заменить, подскажет 24 Канал.

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Какие иноязычные слова заменить украинскими

В двадцатой первой подборке предлагаем вам еще десяток заимствований, которые можно заменить словами из соловьиной. А также красивые наши соответствия, которыми вы можете заменить слова по иностранным языкам.

параметр – міра, величина;

менталітет – спосіб мислення;

паритет – рівність;

спікер – речник;

дистилювати – очищувати;

інтернаціональний – міжнародний;

менеджер – управлінець;

соціологія – суспільствознавство;

форум – зібрання;

нюанси – тонкощі.

Успехов в улучшении вашего украинского!