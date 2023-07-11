В частности, в нашем языке есть такие красивые слова как "метикувати" и "байдикувати". 24 Канал подскажет, что они означают.

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Что означают сло ва "метикувати" и "байдикувати"

метикувати (укр.)

Слово "метикувати" имеет такие похожие значение:

обладать способностью размышлять, думать;

размышлять над чем-нибудь; размышлять;

понимать что-то, догадываться о смысле чего-нибудь;

разбираться в чем-то;

прикидывать в голове; обдумывать;

обдумывая, придумывая, совершать что-нибудь.

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байдикувати (укр.)

А "байдикувати" означает ничего не делать, ничем не заниматься.

Если же вы видите, что кто-то из ваших близких ничего не делает, вы также можете употребить красивый фразеологизм и сказать, что он или она "б'є байдики" (укр.).