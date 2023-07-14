Як правильно українською називати пилосос
Українці часто розмірковують на тим, чи варто вживати слово "пилосос". При цьому думають, чи можна апарат для очищення від пилу називати "порохотягом".
Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" відповів на ці поширені питання.
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Як правильно називати пилосос українською
Так, Авраменко уточнив, що слово "пилосос" є українським. Тож сумніватися у правильності його вживання не варто.
Також мовознавець розповів, які інші назви має апарат для очищення від пилу.
Українські словники дають три варіанти такого апарату: найпоширеніший – "пилосос", рідше вживані – "пилотяг/пилосмок",
– уточнив він.
Як українською назвати пилосос / скриншот відео
До слова, у словниках ми можемо також знайти ще таке цікаве слово як "порохотяг". Воно є синонімом вищезгаданих слів, але рідковживаним.
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Як правильно назвати українською "підодіяльник"
- Авраменко також розповідав, як правильно називати легкий чохол, який надягають на ковдру.
- І це зовсім не "підодіяльник".
- Запам'ятайте: не "підодіяльник", а "підковдра", наголосив мовознавець.