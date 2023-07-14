Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" відповів на ці поширені питання.

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Як правильно називати пилосос українською

Так, Авраменко уточнив, що слово "пилосос" є українським. Тож сумніватися у правильності його вживання не варто.

Також мовознавець розповів, які інші назви має апарат для очищення від пилу.

Українські словники дають три варіанти такого апарату: найпоширеніший – "пилосос", рідше вживані – "пилотяг/пилосмок",

– уточнив він.



Як українською назвати пилосос / скриншот відео

До слова, у словниках ми можемо також знайти ще таке цікаве слово як "порохотяг". Воно є синонімом вищезгаданих слів, але рідковживаним.

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Як правильно назвати українською "підодіяльник"