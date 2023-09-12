Как красиво на украинском заменить русскую фразу "по крайней мере"

Многие украинцы любят "тащить" в украинский язык русские фразы. Большинство может даже не догадываться, что дословный перевод часто не корректен.

Одной из таковых является фраза "по крайней мере". Но ее употреблять не стоит, ведь она еще и суржиковая.

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Как на украинском заменить русскую фразу "по крайней мере"

Так, языковед Александр Авраменко подчеркнул: "по крайній мірі" (укр.) – это громоздкая конструкция, да еще и калька с русского языка. Так что ее употреблять не стоит. При этом уточнил, как заменить эту фразу.

Не "по крайній мірі" (укр.), а "принаймні" (укр.). Лучше коротко, но метко,

– подчеркнул Авраменко.

При этом призвал обратить внимание на правописание слова "принаймні (укр.)". Он акцентировал: это слово нужно писать с буквой "н".



Как на украинском заменить русскую фразу "по крайней мере"

Кстати: если заглянете в словарь, то найдете там еще интересные синонимы к слову "принаймні" (укр.) и соответственно – интересные фразы для замены "по крайней мере".

Так, может еще говорить (укр.) "щонайменше", "хоч би" или "у крайньому разі".