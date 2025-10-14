Не "масльонок" и "опьонок": знаете ли вы украинские названия грибов
- Статья предоставляет украинские названия грибов, что часто имеют схожие названия с русским языком, но иногда отличаются.
- Примеры названий: белый гриб (боровик), подберезовик, подосиновик, маслята, сыроежка, опёнок, ежовик, дождевик, шампиньон, вешенка, гриб-зонтик, морщин.
Осень – сезон грибов, и многие любители часто ходят на "тихую охоту". Но знаете ли вы украинские названия грибов?
О названиях грибов на украинском рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения учительницы украинского языка Светланы Чернышевой.
Какие украинские названия грибов?
В украинском языке многие грибы имеют схожие названия с русским. Впрочем, названия отличаются, некоторые – звучанием, а некоторые – совсем другим названием.
Вот подборка названий грибов на украинском и русском языках, чтобы вы не путались:
- Белый гриб – білий гриб, боровик, білик, біляк. Его еще называют царем грибов.
- Подберёзовик – підберезовик, потому что растёт возле берёз.
- Подосиновик – підосиновик, козарик, красноголовець, червоногоовець, как пишет ресурс "Мова– ДНК нації". Чаще всего можно встретить возле осин.
- Маслёнок – маслюк, потому что имеет скользкую шляпку.
- Сыроежка – сироїжка.
- Опёнок – опеньок или підпеньок. Целую грибную семейку можно встретить на пеньке.
- Ежовик – їжовик, с иголочками вместо пластинок.
- Дождевик – дощовик, круглый, как шар гриб.
- Печурка – печериця, известная под названием шампиньон (по-французски – это гриб).
- Вешенка – глива или даже "калечка"
- Зонтик – гриб-парасоля.
- Сморчок – зморшок или сморш
- Похожие названия – моховик, рыжик и лисичка.
Названия грибов на украинском: смотрите видео
Это лишь частичка грибного мира, но она уже пахнет лесом и сыростью, и конечно – ароматом грибного супа!
Впрочем, будьте внимательны, чтобы в вашу корзину не попали ядовитые грибы.