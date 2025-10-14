Осень – сезон грибов, и многие любители часто ходят на "тихую охоту". Но знаете ли вы украинские названия грибов?

О названиях грибов на украинском рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения учительницы украинского языка Светланы Чернышевой.

Какие украинские названия грибов?

В украинском языке многие грибы имеют схожие названия с русским. Впрочем, названия отличаются, некоторые – звучанием, а некоторые – совсем другим названием.

Вот подборка названий грибов на украинском и русском языках, чтобы вы не путались:

Белый гриб – білий гриб, боровик, білик, біляк. Его еще называют царем грибов.

Подберёзовик – підберезовик , потому что растёт возле берёз.

Подосиновик – підосиновик , козарик, красноголовець , червоногоовець, як пише ресурс "Мова– ДНК нації". Чаще всего можно встретить возле осин.

Маслёнок – маслюк , потому что имеет скользкую шляпку.

Сыроежка – сироїжка .

Опёнок – опеньок или підпеньок . Целую грибную семейку можно встретить на пеньке.

Ежовик – їжовик , с иголочками вместо пластинок.

, с иголочками вместо пластинок. Дождевик – дощовик, круглый, как шар гриб.

круглый, как шар гриб. Печурка – печериця , известная под названием шампиньон (по-французски – это гриб).

, известная под названием шампиньон (по-французски – это гриб). Вешенка – глива или даже "калечка"

Зонтик – гриб-парасоля.

Сморчок – зморшок или сморш

Похожие названия – моховик, рыжик и лисичка.

Названия грибов на украинском: смотрите видео

Это лишь частичка грибного мира, но она уже пахнет лесом и сыростью, и конечно – ароматом грибного супа!

Впрочем, будьте внимательны, чтобы в вашу корзину не попали ядовитые грибы.