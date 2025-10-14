Укр Рус
14 октября, 10:37
Не "масльонок" и "опьонок": знаете ли вы украинские названия грибов

Алеся Кух
  • Статья предоставляет украинские названия грибов, что часто имеют схожие названия с русским языком, но иногда отличаются.
  • Примеры названий: белый гриб (боровик), подберезовик, подосиновик, маслята, сыроежка, опёнок, ежовик, дождевик, шампиньон, вешенка, гриб-зонтик, морщин.

Осень – сезон грибов, и многие любители часто ходят на "тихую охоту". Но знаете ли вы украинские названия грибов?

О названиях грибов на украинском рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения учительницы украинского языка Светланы Чернышевой.

Какие украинские названия грибов?

В украинском языке многие грибы имеют схожие названия с русским. Впрочем, названия отличаются, некоторые – звучанием, а некоторые – совсем другим названием.

Вот подборка названий грибов на украинском и русском языках, чтобы вы не путались:

  • Белый гриб – білий гриб, боровик, білик, біляк. Его еще называют царем грибов.
  • Подберёзовик – підберезовик, потому что растёт возле берёз.
  • Подосиновик – підосиновик, козарик, красноголовець, червоногоовець, как пишет ресурс "Мова– ДНК нації". Чаще всего можно встретить возле осин.
  • Маслёнок – маслюк, потому что имеет скользкую шляпку.
  • Сыроежка – сироїжка.
  • Опёнок – опеньок или підпеньок. Целую грибную семейку можно встретить на пеньке.
  • Ежовик – їжовик, с иголочками вместо пластинок.
  • Дождевик – дощовик, круглый, как шар гриб.
  • Печурка – печериця, известная под названием шампиньон (по-французски – это гриб).
  • Вешенка – глива или даже "калечка"
  • Зонтик – гриб-парасоля.
  • Сморчок – зморшок или сморш
  • Похожие названия – моховик, рыжик и лисичка.

Это лишь частичка грибного мира, но она уже пахнет лесом и сыростью, и конечно – ароматом грибного супа!

Впрочем, будьте внимательны, чтобы в вашу корзину не попали ядовитые грибы.