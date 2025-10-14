Осінь – сезон грибів, і багато шанувальників часто ходять на "тихе полювання". Але чи знаєте ви українські назви грибів?

Про назви грибів українською розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення вчительки української мови Світлани Чернишової.

Які українські назви грибів?

В українській мові багато грибів мають схожі назви з російською. Втім, назви різняться, деякі – звучанням, а деякі – геть іншою назвою.

Ось добірка назв грибів українською та російською мовами, щоб ви не плуталися:

Белый гриб – білий гриб, боровик, білик, біляк. Його ще називають царем грибів.

Подберёзовик – підберезовик, бо росте біля беріз.

Подосиновик – підосичник, козарик, красноголовець, червоноголовець, як пише ресурс "Мова – ДНК нації". Найчастіше можна зустріти біля осик.

Маслёнок – маслюк, бо має слизький капелюшок.

Сыроежка – сироїжка.

Опёнок – опеньок чи підпеньок. Цілу годину грибів можна зустріти на пеньку.

Ежовик – їжовик, з голочками замість пластинок.

, з голочками замість пластинок. Дождевик – дощовик, круглий, як куля гриб.

круглий, як куля гриб. Печурка – печериця, відома під назвою шампіньйон (французькою – це гриб).

відома під назвою шампіньйон (французькою – це гриб). Вешенка – глива чи навіть "калічка"

чи навіть Зонтик – гриб-парасолька.

Сморчок – зморшок чи сморш

Схожі назви – моховик, рижик та лисичка.

Назви грибів українською: дивіться відео

Це лише частинка грибного світу, але вона вже пахне лісом і вогкістю, і звісно – ароматом грибного супу!

Втім, будьте уважні, щоб до вашого кошика не потрапили отруйні гриби.