В украинском языке есть немало слов, заимствованных из других языков, которые мы используем в своей ежедневной речи. Однако, не всем известно, что они имеют украинские соответствия, пишет "Язык – ДНК нации". В рубрике Освіти 24 "Антисуржик. Говорим на украинском!" расскажем о слове "шампиньон" и правильно ли употреблять его в нашей речи.

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Отнюдь не "шампиньон"

Во многих кулинарных книгах на украинском языке и на полках некоторых магазинов, можем встретить слово "шампиньон". "Шампиньон" происходит из французского, где слово "champignon" означает – гриб!

Но это слово имеет звонкий украинский аналог – "шампиньон"!

Слово "печерица" происходит от слова "пещера" , поскольку эти грибы часто растут в темных, влажных местах, похожих на пещеры.

Что известно о шампиньонах Это вид грибов из семейства агариковых (Agaricaceae), насчитывающий более 300 видов, как съедобных, так и ядовитых. Шампиньоны потребляли издавна по всему миру. А выращивать искусственно начали с XVII века во Франции под названием – "парижский гриб", а места выращивания называли – шампиньонницы.

В Украине гриб "шампиньон" имеет и свои региональные диалектические названия – стерновка, стернюх, стерница, печирка, коровица, происходящие от среды прорастания.

Шампиньоны растут по всей Украине: на лугах, полях, в целинных степях, группами с июня по октябрь. Это – самый популярный съедобный гриб.

В литературе слово "шампиньон" также используется для описания внешности старого или некрасивого человека: "Он был низкий, приземистый, как шампиньон, старый, аж пыль с него сыпалась (Иван Нечуй-Левицкий)".

Интересное о шампиньонах

Этот гриб – ценный пищевой продукт. Употребляют его вареным, жареным; впрок сушат, засаливают, маринуют. Шампиньоны содержат много белка и витаминов группы В, в них обнаружены антибиотики с широким спектром действия.

О грибах – на украинском / Инфографика "Язык - ДНК нации"

Шампиньоны используют и в косметологии – их добавляют в маски для омоложения кожи лица. Австралийские медики считают, что избежать преждевременного появления морщин можно регулярно употребляя шампиньоны в пищу. Их даже называют "коктейлем молодости".

Шампиньоны часто образуют микоризные связи с корнями растений, что помогают обоим организмам получать больше питательных веществ.

Шампиньоны быстро растут и им для этого не нужен свет. С маленькой споры до зрелого гриба вырастают всего за несколько дней.

Следует правильно называть и другие грибы: "вешенка" вместо "вешенка", "подосиновик" вместо "подосиновик", "маслята" вместо "масленок".

Потребляем вкусный гриб и говорим правильно!