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Учеба Саморазвитие "В шоци", "в шоковы", "в шоку" чи шокованый: как правильно выразить на украинском свое удивление
23 мая, 11:37
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"В шоци", "в шоковы", "в шоку" чи шокованый: как правильно выразить на украинском свое удивление

Алеся Кух
Основні тези
  • Толковый словарь украинского языка указывает, что правильно говорить "в шоке", тогда как современное правописание 2019 года предлагает "в шоке".
  • Существуют альтернативные варианты с прилагательным: "Я шокирована / шокирован", "Я поражена / поражен".
  • При использовании "шок" как медицинского термина уместно говорить "Я не в себе" или "Я сам не свой / своя".

Чтобы выразить свое удивление существует выражение "Я в шоке!", но и с ним не все так ознозначно в звучании на украинском языке.

О том, как сказать о своем шоке правильно, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на филолога Оксану Николаевну.

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Как сказать о своем шоке правильно

Приятно, что украинцы начали тщательно изучать свой язык и очищать его от суржика, калек и неправильных форм. Появление большого количества украиноязычных переводов и литературы украинских писателей, позволяет насладиться литературой и языком и углубить свои знания.

А когда возникают сомнения или противоречия, как сказать правильно, на помощь приходят филологи.

Одним из противоречивых произношений является восклицание – "Я в шоці!". Сам возглас означает удивление, несоответствие, когда поразил или глубоко удивил рассказ. Но именно так ли об этом сказать? Потому что можно услышать варианты: "в шокови", "в шокові", "в шоку". Как же правильно?

Здесь интересная история и не однозначная. Толковый словарь украинского языка утверждает, что правильным вариантом будет – "в шоку".

Современное украинское правописание 2019 года утверждает, что должно происходить чередование: шок – "в шоці". Как и в вариантах: байрак – "в байраці", друк – в "друці".

А вот исследовательница Светлана Ярмоленко в публикации "Какую форму имеют в местном падеже имеют существительные: шок, морок, пик" доказывает, что перед окончанием -і происходит чередование согласного звука, а потому допустимы варианты:

  • у шоку,
  • у шоці,
  • у шокові.

Из выше описанного можно сказать, что языковеды еще между собой не договорились, по окончательной форме и не внесли ее в словари можно выбрать и альтернативные варианты с прилагательным:

  • Я шокована / шокований!
  • Я вражена / вражений!
  • Я здивована / здивований!
  • Я приголомшена / приголомшений!
  • Я притлумлений / притлумлена!

Как сказать о шоке: смотрите видео

Но когда речь идет о шок, как медицинский термин от испуга, стресса неприятных впечатлений, то здесь уместнее сказать – "Я не в себе!" или "Я сам не свой / своя".

Пока ваш шок в шоке от информации, вспомните каким вариантом пользуетесь вы.

А наш язык такой богатый, что на множество случаев найдется свое интересное объяснение, как и в варианте со словом "высыпаться" и это совсем не про сон.

Познавайте язык и говорите на украинском!