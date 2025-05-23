"В шоци", "в шоковы", "в шоку" чи шокованый: как правильно выразить на украинском свое удивление
- Толковый словарь украинского языка указывает, что правильно говорить "в шоке", тогда как современное правописание 2019 года предлагает "в шоке".
- Существуют альтернативные варианты с прилагательным: "Я шокирована / шокирован", "Я поражена / поражен".
- При использовании "шок" как медицинского термина уместно говорить "Я не в себе" или "Я сам не свой / своя".
Чтобы выразить свое удивление существует выражение "Я в шоке!", но и с ним не все так ознозначно в звучании на украинском языке.
О том, как сказать о своем шоке правильно, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на филолога Оксану Николаевну.
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Как сказать о своем шоке правильно
Приятно, что украинцы начали тщательно изучать свой язык и очищать его от суржика, калек и неправильных форм. Появление большого количества украиноязычных переводов и литературы украинских писателей, позволяет насладиться литературой и языком и углубить свои знания.
А когда возникают сомнения или противоречия, как сказать правильно, на помощь приходят филологи.
Одним из противоречивых произношений является восклицание – "Я в шоці!". Сам возглас означает удивление, несоответствие, когда поразил или глубоко удивил рассказ. Но именно так ли об этом сказать? Потому что можно услышать варианты: "в шокови", "в шокові", "в шоку". Как же правильно?
Здесь интересная история и не однозначная. Толковый словарь украинского языка утверждает, что правильным вариантом будет – "в шоку".
Современное украинское правописание 2019 года утверждает, что должно происходить чередование: шок – "в шоці". Как и в вариантах: байрак – "в байраці", друк – в "друці".
А вот исследовательница Светлана Ярмоленко в публикации "Какую форму имеют в местном падеже имеют существительные: шок, морок, пик" доказывает, что перед окончанием -і происходит чередование согласного звука, а потому допустимы варианты:
- у шоку,
- у шоці,
- у шокові.
Из выше описанного можно сказать, что языковеды еще между собой не договорились, по окончательной форме и не внесли ее в словари можно выбрать и альтернативные варианты с прилагательным:
- Я шокована / шокований!
- Я вражена / вражений!
- Я здивована / здивований!
- Я приголомшена / приголомшений!
- Я притлумлений / притлумлена!
Как сказать о шоке: смотрите видео
Но когда речь идет о шок, как медицинский термин от испуга, стресса неприятных впечатлений, то здесь уместнее сказать – "Я не в себе!" или "Я сам не свой / своя".
Пока ваш шок в шоке от информации, вспомните каким вариантом пользуетесь вы.
А наш язык такой богатый, что на множество случаев найдется свое интересное объяснение, как и в варианте со словом "высыпаться" и это совсем не про сон.
Познавайте язык и говорите на украинском!