"Я бы не отдал туда детей": кореец раскрыл темную сторону лучшего образования

Житель Южной Кореи поделился личным опытом обучения в системе, которую считают одной из лучших в мире. Он объяснил, почему не хотел бы, чтобы его дети проходили этот путь.

Образовательная система Южная Корея часто получает высокие оценки в мировых рейтингах, однако имеет и обратную сторону. О ней рассказал местный житель Рэй Ким, который поделился своими мыслями в соцсетях.

Смотрите также Льготы продолжили: в одной из стран ЕС украинские студенты могут учиться бесплатно

Почему обучение в Корее превращается в "гонку"?

По словам Рэя Кима, подростки в стране учатся до 12 часов в день. Их жизнь состоит из постоянных экзаменов и конкуренции, ведь главная цель – поступление в престижный университет.

Такая система создает серьезное психологическое давление. Ученики, которым не удается попасть в топовые вузы, нередко сталкиваются с разочарованием и даже депрессивными состояниями.

Сам Ким признается, что также был частью этой системы. Он упорно учился, однако впоследствии понял, что такие усилия не принесли ему ощущения счастья.

Высокая зарплата или потерянное детство?

Одной из причин жесткой конкуренции является значительная разница в доходах. Выпускники престижных университетов в Южной Корее могут зарабатывать в два-три раза больше, чем другие специалисты.

Именно это, по словам Кима, заставляет родителей подталкивать детей к изнурительному обучению. В то же время такая "инвестиция" в будущее может иметь свою цену – потерю радости жизни и эмоционального баланса.

Мужчина отмечает: несмотря на престижные дипломы, многие молодые люди остаются истощенными и недовольными. Поэтому он не хотел бы, чтобы его дети проходили через подобный опыт.

Математика в Украине vs Нидерланды: сеть шокировала разница в заданиях