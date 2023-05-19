Почему последний звонок в 2023 году прозвучит в школах Украины в разные дни

Минобразования рекомендует в 2023 году праздник последнего звонка в школах провести 16 июня. Однако даты в разных областях и городах Украины отличаются.

Так же и форматы проведения мероприятий. Почему последний звонок в 2023 году прозвучит в учебных заведениях Украины в разные дни, рассказывает 24 Канал.

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Почему последний звонок 2023 года в разные дни

В этом году школы могут самостоятельно устанавливать дату завершения учебного года и проведение последнего звонка. Формат проведения последних звонков в 2023 году может устанавливаться также военными администрациями. Решение будет зависеть от ситуации безопасности в регионе.

Поэтому, несмотря на советы МОН и управлений образования, окончательное решение о дате окончания 2022 – 2023 учебного года все же принимают на местах. Департамент образования при этом рекомендует вручить выпускникам документы по образованию до 21 – 23 июня.

Последний звонок в школах может проходить в 2023 году как вживую, так и онлайн. Онлайн, в том числе в школах, которые расположены в потенциально опасном регионе или не имеют укрытия.

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Когда будет последний звонок 2023 года в школах