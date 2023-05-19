Так же и форматы проведения мероприятий. Почему последний звонок в 2023 году прозвучит в учебных заведениях Украины в разные дни, рассказывает 24 Канал.
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Почему последний звонок 2023 года в разные дни
В этом году школы могут самостоятельно устанавливать дату завершения учебного года и проведение последнего звонка. Формат проведения последних звонков в 2023 году может устанавливаться также военными администрациями. Решение будет зависеть от ситуации безопасности в регионе.
Поэтому, несмотря на советы МОН и управлений образования, окончательное решение о дате окончания 2022 – 2023 учебного года все же принимают на местах. Департамент образования при этом рекомендует вручить выпускникам документы по образованию до 21 – 23 июня.
Последний звонок в школах может проходить в 2023 году как вживую, так и онлайн. Онлайн, в том числе в школах, которые расположены в потенциально опасном регионе или не имеют укрытия.
Читайте Выпускные будут не везде: в МОН рассказали о последних звонках и вручении документов в школах
Когда будет последний звонок 2023 года в школах
- Учебный год в 2023 году в нашем государстве должен продлиться до 30 июня для выпускников школ.
- В Киеве последний звонок образовательный советуют провести 16 июня. Все же каждая школа может установить свою дату.
- Во Львове, Ивано-Франковске учебные заведения могут сами устанавливать дату последнего звонка и то, как его праздновать.
- В Тернополе городской совет рекомендовал последний звонок провести 1 и 2 июня.
- На Одесщине и Черниговщине праздник последнего звонка должны провести 26 мая.
- В Черновцах школы самостоятельно решают, как отмечать последний звонок.