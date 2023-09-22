Как получить максимальный балл на НМТ: один из лидеров мультитеста дал ценные советы

Киевлянин Андрей Черненко стал одним из выпускников, которые смогли набрать на НМТ-2023 максимальные 600 баллов. Парень поделился секретом успеха.

В частности, рассекретил, как смог получить максимальный балл. А также дал ценные советы будущим выпускникам.

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Киевлянин Андрей Черненко получил максимальный балл на НМТ-2023

Парень увлекается рисованием и даже имеет определенные успехи в скульптуре. Однако это не помешало ему правильно выполнить все задания по украинскому и иностранному языку, а также математике на НМТ-2023 и получить максимальный результат – 600 баллов.

Молодой человек отмечает: в этом ему помогли качественная организация работы ученичества в его лицее и целенаправленная самостоятельная подготовка. В частности, важны жажда знаний и повседневная работа.

Мне нравилось учиться. Я ответственно относился к учебе и выполнял все работы даже во время карантинов и войны,

– заявил выпускник этого года.

Кроме тщательного выполнения школьных заданий Андрей также самостоятельно активно готовился к предстоящему экзамену. В частности, выполнял задания всех возможных тестов ЗНО и НМТ прошлых лет. Это, по его словам, "лучший путь подготовки".

Готовьтесь заранее, выполняйте варианты прошлых лет, анализируя ошибки, не бойтесь и помните, что экзамен легкий,

– дал совет будущим участникам тестирования Андрей.

Парень признался, что его вдохновлял образ многократного чемпиона мира и Европы по греко-римской борьбе Жана Беленюка.

Дистанционная школа "Оптима" вошла в рейтинг лучших образовательных учреждений Украины по результатам НМТ-2023. Это еще раз подчеркивает высокое качество обучения и эффективность подходов, используемых преподавателями школы.

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Успешный выпускник также поблагодарил украинских военных. По его словам, именно они дали возможность остаться в родном городе и выучиться, чтобы сложить НМТ успешно и поступить в желанный вуз.