Полька или полячка: как по-украински называется жительница Польши

Житель каждой страны и даже населенного пункта имеет свое название по географической принадлежности. И каждый язык имеет свою особенность, которую стоит знать, чтобы не допускать ошибки.

Как правильно говорить на жительницу Польши, чтобы не ошибиться рассказывает 24 Канал, опираясь на объяснения репетиторки по языку Pani Marty.

Смотрите также Не только "Мир ловил меня и не поймал": крылатые высказывания Григория Сковороды, актуальны и сейчас

Жительница Польши – как ее называть?

В современном украинском языке вопрос называния женщины по национальной или географической принадлежности к стране, или даже городу, часто вызывает путаницу. Особенно это касается гражданки Польши.

В речи встречаются варианты – полька, полячка, польчанка. Но не все они равнозначны и нормативны.

По правилам украинского словообразования от прилагательного "польский" образуется существительное – поляк (мужчина) А женский аналог образуется суффиксом -ка → полька.

Это соответствует общей модели грамматики: украинец – украинка, француз – француженка, чех – чешка.

У "Словаре украинского языка" (СУМ-20) нормативной формой является полька – "женщина, которая является гражданкой Польши или принадлежит к польской национальности".

Как называть жителей Польши: смотрите видео

Формы – "полячка", "польчанка" фиксируются как разговорные, устаревшие или стилистически маркированные. "Полячка" имеет оттенок фамильярности и может звучать пренебрежительно. "Польчанка" употребляется редко, основном в художественных текстах XIX – XX века, сейчас не рекомендуется.

Обратите внимание! Со словом "полячка" в Польше, или в разговоре с поляками будьте внимательны. Потому что словом "palaczka", похоже по звучанию, обозначают женщину, которая курит. Производное от слова palić – курить.

Впрочем, следует учитывать контекст, потому что слово "полька" имеет еще два значения:

Полька – оживленный парный чешский народный танец.

Полька – мужская стрижка, когда волосы слегка подстригают на висках и затылке.

Конечно эти значения сразу понятны и их сложно спутать, но знайте и о других значениях.

Поэтому, именно полька – литературная, официальная форма, которая обозначает жительницу Польши:

"На конференции выступала полька из Кракова".

"Известной полькой является Мария Склодовская-Кюри".

Иногда ошибки допускаются не только в обозначении жителей страны, но и названия самой страны в украинском языке, например у нас нет – Германии или Венгрии, о которых 24 Канал писал ранее.

Говорите правильно на украинском!