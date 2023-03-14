В украинских школах может появиться половое воспитание: почему это важно

Украинцы поддержали петицию об обязательном половом воспитании в школах, теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский. Авторы петиции считают, что половое воспитание детей действительно важно. Зачем учеников нужно учить сексуальному воспитанию – читайте в статье.

Половое воспитание является важной составляющей образования, поскольку оно предоставляет учащимся и ученикам необходимые знания и навыки для сохранения здоровья и безопасности. Поэтому 24 Канал подготовил объяснение, почему половое воспитание детей важно.

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В ЮНИСЕФ убеждают, что сексуальное воспитание – это не только о сексе, но и о широком круге интересующих ребенка вопросов на этапах взросления. Уже в дошкольном и младшем школьном возрасте дети должны учить свое тело.

Итак, половое воспитание помогает детям и подросткам понять себя, тело, понимать половую идентичность и сексуальность, а также научиться взаимодействовать с другими людьми в вопросах, связанных с половыми отношениями.

Почему в школах нужно внедрить половое воспитание

Прежде всего, это о здоровье

Половое воспитание поможет ученикам понять, как заботиться о своем здоровье и предупреждать риски половых заболеваний. Дети получат знания о рисках, связанных с половой жизнью, и узнают, как их уменьшить. А еще это научит детей элементарным вещам, в том числе и гигиене.

Кроме того, это научит учеников, как использовать методы контрацепции и защититься от болезней, передающихся половым путем.

Это о понимании сексуальности

Половое воспитание помогает детям и подросткам понимать, что сексуальность является естественным аспектом человеческого существования. Это научит, как устанавливать отношения со своими партнерами и другими людьми. Речь идет о навыках коммуникации, способности понимать и уважать другие точки зрения.

В общем, сексуальное воспитание поможет детям подготовиться к взрослой жизни, где они смогут принимать важные решения о своем здоровье и взаимоотношениях с другими.

Для профилактики насилия

Половое воспитание учит детей и подростков о здоровых отношениях. Это может помочь им избежать ситуаций насилия, в том числе сексуального. Ученики поймут собственные границы и права, а также то, как вести себя в случае нарушения своих прав и как предотвращать насилие.

Отметим, что авторы петиции считают, что половое воспитание детей значительно снизит риски насилия, уровень преступности, количество подростковых беременностей, а также повысит возраст первого полового акта

Призываем ввести обязательный курс полового воспитания, основанный на культуре согласия, в начальном образовании, средней школе, а также в высших и профессионально-технических учебных заведениях,

– написали в петиции.

Напомним, что в МОН ранее уверяли, что в школах уже есть половое образование. Но на самом деле в программу вернули скандальный учебник, полный сексизма и антинаучных утверждений.