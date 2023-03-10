Теперь президент Владимир Зеленский должен рассмотреть эту петицию. Отметим, что ее инициировали онлайн-ресурс "Гендер в деталях" и общественный альянс "Политическое действие женщин".

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Авторы петиции отмечают, что благодаря интернету дети могут самостоятельно получить доступ к видео, которое часто искривлено и пропагандирует насилие.

Из-за отсутствия навыков анализа информации, дети воспринимают все за чистую монету и не понимают, какую ответственность за свою деятельность и бездействие они могут нести.

– говорится в петиции.

Почему в школах важно сексуальное воспитание

Однако учащиеся должны знать о физиологических и психологических изменениях, связанных с половым созреванием, о методах контрацепции, незапланированной беременности, личной безопасности, а также знать законодательство.

Авторы считают, что половое воспитание детей значительно снижает риск насилия, уровень преступности, количество подростковых беременностей, а также повышает возраст первого полового акта.

Призываем ввести обязательный курс полового воспитания, основанный на культуре согласия, в начальном образовании, средней школе, а также в высших и профессионально-технических учебных заведениях,

– написали в петиции.

Отметим, что в 2019 году исследование показало, что средний возраст начала половой жизни в Украине – 15 лет для девушек и 14 лет – для парней. Еще 9% опрошенных признали возрастом сексуального дебюта 12 лет.

В ЮНИСЕФ убеждают, что сексуальное воспитание – это не только о сексе, а о широком круге интересующих ребенка вопросов на этапах взросления. Да, уже в дошкольном и младшем школьном возрасте дети изучают свое тело, и это нормально.

В то же время МОН ранее уверяло, что в школах уже есть половое образование. Но в том же году в программу вернули скандальный учебник, полный сексизма и антинаучных утверждений.

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