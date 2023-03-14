В українських школах може з'явитися статеве виховання: чому це важливо

Українці підтримали петицію про обов’язкове статеве виховання в школах, тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський. Автори петиції вважають, що статеве виховання дітей дійсно важливе. Навіщо учнів треба навчати сексуальному вихованню – читайте у статті.

Статеве виховання є важливою складовою освіти, оскільки воно надає учням і ученицям необхідні знання і навички для збереження свого здоров'я та безпеки. Тому 24 Канал підготував пояснення, чому статеве виховання дітей є важливим.

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В ЮНІСЕФ переконують, що сексуальне виховання – це не лише про секс, а про широке коло питань, що цікавлять дитину на етапах дорослішання. Вже в дошкільному та молодшому шкільному віці діти мають вивчати своє тіло.

Тож, статеве виховання допомагає дітям та підліткам зрозуміти себе, тіло, розуміти статеву ідентичність та сексуальність, а також навчитися взаємодіяти з іншими людьми в питаннях, пов'язаних із статевими відносинами.

Чому в школах потрібно впровадити статеве виховання

Перш за все, це про здоров'я

Статеве виховання допоможе учням зрозуміти, як дбати про своє здоров'я і попереджувати ризики статевих захворювань. Діти отримують знання про ризики, пов'язані зі статевим життям, і дізнаються, як їх зменшити. А ще це навчить дітей елементарним речам, зокрема й гігієні.

Крім того, це навчить учнів, як використовувати методами контрацепції та захиститися від хвороб, що передаються статевим шляхом.

Це про розуміння сексуальності

Статеве виховання допомагає дітям та підліткам розуміти, що сексуальність є природним аспектом людської існування. Це навчить, як встановлювати стосунки зі своїми партнерами та іншими людьми. Йдеться про навички комунікації, здатність розуміти та поважати інші точки зору.

Загалом сексуальне виховання допоможе дітям підготуватися до дорослого життя, де вони зможуть приймати важливі рішення про своє здоров'я та взаємини з іншими.

Для профілактики насильства

Статеве виховання навчає дітей та підлітків про здорові стосунки. Це може допомогти їм уникнути ситуацій насильства, зокрема сексуального. Учні зрозуміють власні кордони та права, а також те, як поводитися в разі порушення своїх прав та як запобігати насильству.

Зазначимо, що автори петиції вважають, що статеве виховання дітей значно знизить ризики насильства, рівень злочинності, кількість підліткових вагітностей, а також підвищить вік першого статевого акту.

Закликаємо запровадити обовʼязковий курс статевого виховання, базований на культурі згоди, у початковій освіті, середній школі, а також у вищих і професійно-технічних закладах освіти,

– написали в петиції.

Нагадаємо, що у МОН раніше запевняли, що в школах вже є статева освіта. Але насправді у програму повернули скандальний підручник, який був сповнений сексизму та антинаукових тверджень.