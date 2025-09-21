В Украине могут изменить правила предоставления отсрочки части студентов. Все из-за роста количества лиц призывного возраста, поступающих в вузы.

Первый проректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Андрей Гукалюк рассказал 24 Каналу о том, учатся ли в ЛНУ студенты, которым более 25 лет.

Смотрите также Сколько студентов отчислили из ЛНУ с начала этого учебного года

Учатся ли в ЛНУ студенты, которым более 25 лет?

Гукалюк сообщил, что студенты старше 25 лет есть на всех уровнях получения высшего образования в вузе. Но их немного.

На бакалавриат могло поступить до 10 человек. На магистратуре таких лиц может быть чуть больше,

– уточнил он.

И добавил: по аспирантуре пока точные данные неизвестны, ведь продолжается процедура подачи заявлений.

Но мы сообщаем ТЦК, что мы таких лиц зачислили. И они берут справки и идут в ТЦК. Там четко видно, или они нарушают последовательность получения образования, или нет,

– рассказал первый проректор вуза Франко.

При этом добавил: когда ввели норму последовательности получения образования для получения отсрочки от мобилизации, были случаи, когда из ЛНУ имени Ивана Франко отчислили одновременно 10 или 20 человек из-за нарушения этой нормы.

Заметим, что норма последовательности получения образования заключается в том, что студент, магистрант или аспирант дневной или дуальной формы имеет право на отсрочку от мобилизации, если получает последовательное образование, то есть учится на магистратуре, если уже имеет степень бакалавра, а не магистра.

Смотрите также За что сейчас отчисляют студентов из ЛНУ имени Ивана Франко

За что отчисляют студентов из ЛНУ имени Ивана Франко?