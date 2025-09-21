"Сообщаем в ТЦК": учатся ли в ЛНУ студенты, которым более 25 лет
- В ЛНУ учатся студенты старше 25 лет на всех уровнях образования, но их немного.
- С начала учебного года из университета отчислили 65 студентов.
В Украине могут изменить правила предоставления отсрочки части студентов. Все из-за роста количества лиц призывного возраста, поступающих в вузы.
Первый проректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Андрей Гукалюк рассказал 24 Каналу о том, учатся ли в ЛНУ студенты, которым более 25 лет.
Смотрите также Сколько студентов отчислили из ЛНУ с начала этого учебного года
Учатся ли в ЛНУ студенты, которым более 25 лет?
Гукалюк сообщил, что студенты старше 25 лет есть на всех уровнях получения высшего образования в вузе. Но их немного.
На бакалавриат могло поступить до 10 человек. На магистратуре таких лиц может быть чуть больше,
– уточнил он.
И добавил: по аспирантуре пока точные данные неизвестны, ведь продолжается процедура подачи заявлений.
Но мы сообщаем ТЦК, что мы таких лиц зачислили. И они берут справки и идут в ТЦК. Там четко видно, или они нарушают последовательность получения образования, или нет,
– рассказал первый проректор вуза Франко.
При этом добавил: когда ввели норму последовательности получения образования для получения отсрочки от мобилизации, были случаи, когда из ЛНУ имени Ивана Франко отчислили одновременно 10 или 20 человек из-за нарушения этой нормы.
Заметим, что норма последовательности получения образования заключается в том, что студент, магистрант или аспирант дневной или дуальной формы имеет право на отсрочку от мобилизации, если получает последовательное образование, то есть учится на магистратуре, если уже имеет степень бакалавра, а не магистра.
Смотрите также За что сейчас отчисляют студентов из ЛНУ имени Ивана Франко
За что отчисляют студентов из ЛНУ имени Ивана Франко?
- С начала этого учебного года из Львовского национального университета отчислили 65 студентов.
- 15 студентов-первокурсников отчислили из ЗВО, потому что они в течение первых 10 дней не появились на обучение.
- Это и парни, и девушки. Причины отчислений могут быть разные.