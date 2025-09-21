В Україні можуть змінити правила надання відстрочки частині студентів. Усе через зростання кількості осіб призовного віку, які вступають до вишів.

Перший проректор Львівського національного університету імені Івана Франка Андрій Гукалюк розповів 24 Каналу про те, чи навчаються у ЛНУ студенти, яким понад 25 років.

Чи навчаються у ЛНУ студенти, яким понад 25 років?

Гукалюк повідомив, що студенти віком понад 25 років є на всіх рівнях здобуття вищої освіти у виші. Але їх є небагато.

На бакалаврат могло вступити до 10 осіб. На магістратурі таких осіб може бути трохи більше,

– уточнив він.

І додав: щодо аспірантури наразі точні дані невідомі, адже триває процедура подання заяв.

Але ми повідомляємо ТЦК, що ми таких осіб зарахували. І вони беруть довідки і йдуть до ТЦК. Там чітко видно, чи вони порушують послідовність здобуття освіти, чи ні,

– розповів перший проректор вишу Франка.

При цьому додав: коли запровадили норму послідовності здобуття освіти для отримання відстрочки від мобілізації, були випадки, коли з ЛНУ імені Івана Франка відрахували одночасно 10 чи 20 осіб через порушення цієї норми.

Зауважимо, що норма послідовності здобуття освіти полягає у тому, що студент, магістрант чи аспірант денної або дуальної форми має право на відстрочку від мобілізації, якщо здобуває послідовну освіту, тобто навчається на магістратурі, якщо вже має ступінь бакалавра, а не магістра.

