Первый проректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Андрей Гукалюк рассказал 24 Каналу о том, сколько студентов первого курса отчислили с 1 сентября из его вуза. И уточнил, только ли это ребята.

Сколько студентов отчислили из ЛНУ с 1 сентября?

Первый проректор вуза отметил: с 1 сентября из Львовского национального университета отчислили 65 студентов. Эти соискатели образования преимущественно написали заявление по собственному желанию.

Здесь есть и первокурсники, и второкурсники, и третьекурсники. Есть такие, что не вернулись из академотпуска – это около 10 человек. Есть такие, не оплатившие обучение – мы их отчислили за нарушение условий договора. Таких есть 15 человек. Преимущественно – по собственному желанию,

– уточнил он.

Педагог говорит: такие лица не объясняют причин. Причем отказываются быть студентами как парни, так и девушки. Соотношение – 75% девушек против 25% парней. Пропорционально количество тех, кто учится в вузе, и тех, кого отчисляют, похоже.

